Областные чиновники выселяют патриотический клуб

Спор чиновников с общественной организацией рассмотрел суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области к Орловской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Полуторка57». Речь шла о взыскании задолженности по арендной плате и неустойки, с продолжением ее начисления по день уплаты задолженности. Кроме того, чиновники просили суд обязать общественников освободить нежилые помещения и часть земельного участка. Ответчик письменный отзыв на исковое заявление не представил, его представитель в судебное заседание не явился.

Спор зашел о помещениях в двухэтажном здании и земельном участке площадью 13 061 квадратный метр на улице Молдавской в Орле. Земля и здание принадлежат на праве собственности Орловской области. В августе 2023 года областной департамент заключил с общественной организацией «Военно-патриотический клуб «Полуторка57» договор аренды имущества. Согласно ему арендатору было передано во временное пользование имущество, а именно несколько нежилых помещений, расположенных на первом этаже административно-производственного здания.

Арендная плата была установлена на основании протокола подведения итогов открытого аукциона, она составляет 85 392,69 рубля в месяц. Согласно приложению к договору аренды рыночная стоимость месячной арендной платы за часть земельного участка, соразмерную арендуемой доле в общей площади помещений, составляет 19 028, 65 рубля в месяц. Из материалов дела следует, что в нарушение условий договора общественная организация арендную плату за пользование имуществом и земельным участком не вносила за период с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года.

По подсчетам департамента, задолженность за помещения за указанный период составила 341 572,76 рубля, за пользование земельным участком – 76 114,6 рубля. Кроме того, за просрочку платежей департамент начислил арендатору неустойки. Претензионное письмо департамента об уплате задолженности по арендной плате и неустойки, а также об освобождении нежилых помещений и части земельного участка ответчик оставил без удовлетворения.

Но требования департамента удовлетворил арбитражный суд. Он постановил взыскать с общественной организации «Военно-патриотический клуб «Полуторка57» в пользу департамента всю задолженность и неустойку, причем последняя будет начисляться до тех пор, пока долг не будет полностью погашен. Также общественную организацию обязали освободить арендуемые помещения и часть земельного участка площадью 3680,59 квадратных метра, которая тоже включена в договор аренда. Исполнительный лист будет выдан после вступления решения в законную силу. На решение может быть подана апелляционная жалоба в девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»