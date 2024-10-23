Полиция предостерегла орловцев от ссор с мошенниками

Преступники могут мстить тем, кто общается с ними агрессивно.

Об этом сообщили управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Многие злоумышленники, которые занимаются дистанционным мошенничеством, работают группами и имеют общие базы данных. Если их собеседник демонстрирует повышенную агрессию, информация о нём помещается в отдельный список. После этого человека «отрабатывают» в усиленном режиме, используя все возможные способы отъёма денег.

Также такие преступники могут использовать телефонный номер своего обидчика в специальной программе подмены. Их новые жертвы увидят в списке входящих звонков не настоящий номер мошенников, а подставной, принадлежащий «агрессивному» гражданину. Впоследствии это тоже обернётся определёнными неудобствами, так как потерпевший укажет именно эти данные в заявлении в полицию.

«При звонке мошенников лучше просто положить трубку», – советуют в МВД.

ИА «Орелград»