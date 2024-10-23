В Орле проведут Денисьевские чтения

Научно-практическая конференция пройдёт с международным участием.

XXI Денисьевские чтения пройдут в Орле 24 и 25 октября 2024 года. Это будет научно-практическая конференция с международным участием по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности. «Денисьевские чтения» проходят с 2003 года, они носят имя видного библиотековеда, уроженца города Орла Виталия Денисьева.

«Цель конференции – активизация научно-исследовательской работы библиотек, внедрение инноваций в библиотечную практику, образование и науку, повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, сохранение и приумножение историко-культурного наследия региона, – сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина. – В работе конференций принимают участие ученые и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и других областей. Начиная с 2010 года, в работе конференции участвуют представители библиотечной общественности из стран ближнего зарубежья».

К участию в форуме организаторы пригласили сотрудников федеральных библиотек, преподавателей вузов, библиотечных работников, научных работников архивов и музеев, краеведов, аспирантов и студентов. Конференция будет проходить в форме пленарного заседания, заседаний секций, мастер-классов и презентаций в помещениях «Бунинки» и Орловского государственного института культуры.

Круг вопросов для обсуждения уже известен. Так, участники форума обсудят не только научную деятельность самого Денисьева, но и современные проблемы развития библиотечного дела, библиографоведения и книговедения, поговорят о приоритетных направлениях библиотековедческих, библиографоведческих и книговедческих исследований, о роли библиотечного образования в инфраструктуре информационного пространства.

Также в рамках форума запланированы дискуссии по вопросам проблемы изучения истории библиотечного дела и книжной культуры в регионах, ресурсной базы региональных историко-культурных и библиотечных исследований, просветительской стратегии современных культурных институций. Специально к работе конференции организаторы готовят выставки документов, экскурсии по институту и библиотеке. По материалам конференции будет подготовлен электронный сборник.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»