Акция «Дорогами Великой Победы» стартовала в Орловской области

24.10.2024 | 16:06 Новости, Общество

Для молодежи будут организовывать экскурсии к знаковым местам.

Цель проекта — усилить патриотическое воспитание и знакомить юных орловцев с историей освобождения нашей области от фашистов. В рамках акции молодёжь сможет посетить воинские мемориалы и захоронения, расположенные в разных районах, познакомиться с работой поисковых отрядов, встретиться с ветеранами боевых действий, в том числе с участниками СВО. Также запланировано посещение краеведческих и школьных музеев, экспозиции которых посвящены событиям Великой Отечественной войны.

«Проект «Дорогами Великой Победы» очень важен, – отметила директор застройщика «Орелстрой-5» Татьяна Борисова. – Когда нам предложили стать его спонсорами – мы сразу согласились. Очень важно наглядно показать детям историю своего края, чтобы они знали имена тех, кто добыл великую Победу».

Сегодня, 24 октября, акция стартовала с экскурсии на Кривцовский мемориал, расположенный в Болховском районе. Там побывали орловские студенты. Экскурсию провёл поисковик Николай Красиков (руководитель отряда «Костер»). Участники поискового движения рассказали молодёжи об истории мемориала и тех героях, память о которых увековечена.

Проект инициирован региональным отделением партии «Единая Россия».

ИА «Орелград»


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