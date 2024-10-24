На Орловщине построили новый ФАП

24.10.2024 | 16:30 Медицина, Новости, Строительство

Однако он ещё не работает.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Фельдшерско-акушерский пункт находится в Залегощенском районе в селе Красное. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Это модульная конструкция. Её создание обошлось примерно в шесть миллионов рублей.

ФАП построили и оснастили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Однако здесь ещё предстоит благоустроить прилегающую территорию. Также ещё не получена лицензия на работу медучреждения.

Тот же подрядчик занимался строительством ФАПа в Колпнянском районе в селе Нетрубеж. Его тоже сдали в текущем месяце.

ИА «Орелград»


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