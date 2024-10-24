Орловские священники доставили на СВО бензовоз

Его будут использовать на харьковском направлении.

Новость в соцсетях сообщил протоиерей Василий Иванов, настоятель Иверского храма Орла. Роль водителя исполнял отец Тихон, игумен орловского Успенского мужского монастыря.

Иванов отметил, что поездка оказалась сложной. Бензовоз доставлялся в зону СВО впервые. Священник поблагодарил за помощь губернатора Андрея Клычкова и «друзей из Москвы».

Также бойцам передали квадрокоптер – от губернатора. Кроме того, защитникам Отечества подарили кружки с разнообразными цитатами и надписями – от одного из прихожан храма.

«Мне отрадно, что все слои общества участвуют в гуманитарной помощи! Не оставайтесь в стороне! Мы продолжаем нашу гуманитарную миссию!» – написал священник.

Поездка состоялась по благословлению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

ИА «Орелград»