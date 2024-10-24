Бесхозные теплосети обнаружили в Орле

Не имеющие владельцев линейные объекты находятся в центре города.

Сотрудники компании «Орелгортеплоэнерго» обнаружили в Орле так называемые бесхозяйные линейные объекты. Речь идет о пяти тепловых сетях, расположенных на улицах Советской, Привокзальной, Грузовой, Кромской и набережной Дубровинского. Выявленные объекты являются недвижимым имуществом, а именно линейными объектами, предназначенными для передачи тепловой энергии. В поисках правообладателя бесхозяйных сетей «Орелгортеплоэнерго» сделало запросы в различные органы власти.

Так, запросы были направлены в управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области, Межрегиональное территориальное управление Росимущества и управление градостроительства мэрии. В своих ответах указанные ведомства сообщили, что сведения о правообладателях на запрашиваемые бесхозяйные тепловые сети у них отсутствуют, в реестрах муниципальной, государственной и федеральной собственности указанные объекты не значатся.

Сведений о принадлежности спорных объектов частным лицам либо какой-либо организации не имеется. Администрацией города Орла организация, содержащая и обслуживающая данные тепловые сети, не определена. Однако по закону подобные объекты должны состоять на балансе, за ними кто-то должен следить. «Орелгортеплоэнерго» в соответствии с постановлением администрации города Орла является Единой теплоснабжающей организацией.

Пользуясь этим статусом, компания обратилась в арбитражный суд с требованием о признании ее права собственности на обнаруженные бесхозяйные тепловые сети. Слушания прошли при участии представителей управлений Росреестра и Росимущества, департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Изучив мнения сторон, суд требования удовлетворил и признал право собственности акционерного общества «Орелгортеплоэнерго» на все выявленные бесхозяйные объекты.

ИА «Орелград»