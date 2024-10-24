В Орле почтили память павших солдат

Акция прошла в стенах областного краеведческого музея.

Орел присоединился к проведению Всероссийской акции памяти павших воинов России «Дни Белых Журавлей». Акция прошла в Орловском краеведческом музее. Она была посвящена Дню белых журавлей, символизирующему память о воинах, погибших на полях сражений, а также обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и мир. Участниками акции стали студенты Орловского базового медицинского колледжа. Они читали стихотворения Твардовского, Симонова и Рождественского, а также почтили память всех погибших минутой молчания.

День белых журавлей – это праздник, появившийся еще в СССР благодаря народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову. Впервые его отметили в 1986 году, когда в дагестанском селении Гуниб был открыт первый монумент с изображением журавлей, посвященный памяти воинов Великой Отечественной войны. Духовную основу праздника заложил Расул Гамзатов, который еще в 1948 году создал образ солдата, превратившегося после гибели в птицу.

В 1968 году в журнале «Новый мир» впервые было напечатано стихотворение «Журавли», в котором Гамзатов развил образ солдата. С появлением праздника традиций стало запускать в небо тысячи бумажных журавликов. В 2009 году День белых журавлей был включен в список международных праздников ЮНЕСКО. Его празднуют по всему миру, правда, под другим названием – День солидарности и поэтической песни о погибших солдатах.

Тем временем в Военно-историческом музее открылась выставка «Победа ковалась в тылу» из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле». Как пояснили организаторы, проект рассказывает о невидимой стороне войны, о стойкости и непоколебимости ветеранов трудового фронта. Тематические разделы рассказывают о работе различных отраслей советской промышленности и сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлено более 80 экспонатов: личные вещи тружеников тыла, предметы быта, орудия труда, фотографии и документы.

«Отдельный комплекс посвящен детскому труду, – сообщили в Орловском краеведческом музее. – Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети изо всех сил помогали взрослым и на полях, и у заводских станков. На выставке экспонируются личные вещи А.М. Карякиной – в годы Великой Отечественной войны 12-летней девочки, которая оставшись сиротой с двумя младшими братьями, пошла работать в колхоз. Трогательные истории повествуют о малолетних тружениках, работавших на оборонных предприятиях, таких как Лысьвенский металлургический завод, где 10-летние девочки шили подтулейные устройства для касок Красной Армии, а 5-6-летние малыши из заводского детского сада соединяли их со стальной частью шлема с помощью клепок».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»