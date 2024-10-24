Поставщика областного УМВД внесли в «черный список»

Предпринимателю не удалось оспорить решение антимонопольной службы.

В реестр недобросовестных поставщиков будут внесены сведения об индивидуальном предпринимателе из Брянска. Такое решение приняла комиссия Орловского УФАС. Из материалов дела следует, что в июле 2024 года в антимонопольный орган поступило обращение от УМВД России по Орловской области. Силовое ведомство просило включить сведения об ИП в реестр недобросовестных поставщиков в связи с тем, что бизнес-леди уклонилась от заключения контракта по результатам проведения закрытого аукциона.

Торги проводились в электронной форме. Победитель получал право на оказание услуг по обеспечению ежедневным горячим трехразовым питанием граждан, содержащихся в ЦВСИГ УМВД – так называется Центр временного содержания иностранных граждан. Иностранцы содержатся в этом центре в ожидании выдворения из нашей страны. Однако сообщило антимонопольщикам, что выигравшая тендер бизнес-леди из Брянска в установленные законом сроки не подписала проект контракта.

В июле же специально созданная комиссия Орловского УФАС России рассмотрела поступившие сведения о недобросовестном поставщике. Она также изучила документацию проведенных торгов. Начальная максимальная цена контракта составляла 4,924 миллиона рублей. На участие в аукционе было подано две заявки. Победитель аукциона была признана та самая брянская предпринимательница. Комиссия выяснила, что она действительно не подписала проект контракта, и решила включить сведения об ИП в «черный список».

Это означает, что бизнес-леди в ближайшее время больше не удастся принять участие в государственных и муниципальных закупках. Однако ИП не согласилась с решением Орловского УФАС и оспорила его в суде. Она требовала признать решение антимонопольщиков недействительным и исключить ее из реестра. В обоснование иска ИП заявила, что «неподписание государственного контракта вызвано не уклонением поставщика от данного действия, а объективной невозможностью его дальнейшего исполнения по существу».

Изучив представленные документы и мнения сторон, арбитражный суд Орловской области отказал в удовлетворении иска, признав действия УФАС законными и правомерными. Впрочем, ИП может попытаться добиться исключения из «черного списка» в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»