Чиновников начали готовить к закрытию бюджета 2024 года

По состоянию на 1 января 2025 года все денежные средства должны находиться на едином счете.

Департамент финансов Орловской области утвердил порядок завершения операций по исполнению областного бюджета в 2024 году. Согласно этому документу, все указанные операции завершаются 31 декабря 2024 года. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря 2024 года. Департамент также утвердил конкретные сроки завершения операций главными распорядителями и получателями средств областного бюджета.

Так, главные распорядители (таковыми обычно являются профильные департаменты областной администрации) в период с 20 по 28 декабря 2024 года должны отозвать все неиспользованные получателями остатки бюджетных средств. Получатели в срок до 28 декабря 2024 года должны успеть произвести выплаты по обязательствам текущего финансового года, в том числе досрочные выплаты по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, по доплатам к пенсиям и пособиям по социальной помощи населению.

В последнем случае речь идет о социальных выплатах из областного бюджета, которые обычно производятся в начале каждого месяца. Но январь, во-первых, приходится уже на следующий год, а бюджет сверстан в пределах 2024 года. Во-вторых, начало января традиционно будет ознаменовано длинными новогодними каникулами. Поэтому бюджетным учреждениям приказано досрочно выплатить орловцам то, что им полагалось бы в начале января. Также получателям бюджетных средств предписано в срок до 26 декабря 2024 года вернуть остаток наличных денежных средств в кредитные организации.

При этом департамент финансов Орловской области заранее согласует с ними возможность наличия денежных средств на 1 января 2025 года. Получатели бюджетных средств должны сами подать такую заявку, составленную в произвольной форме и содержащую экономическое обоснование суммы наличных, которая потребуется им в кассах. Также департамент финансов 27-28 декабря 2024 года отзовет неиспользованные остатки средств, ранее перечисленных из областного бюджета и распределенных по кодам бюджетной классификации. Средства будут отозваны с лицевых счетов главных распорядителей и получателей.

По состоянию на 1 января 2025 года все денежные средства должны находиться на едином счете бюджета: остатки на лицевых счетах главных распорядителей, получателей не допускаются. В декабре текущего финансового года документом допускается досрочная выдача наличных денежных средств на оплату труда и выплаты социального характера – по срокам выплаты до 9 января 2025 года. Остатки средств областного бюджета завершенного финансового года, поступившие на единый счет, в 2025 году будут перечислены в доход областного бюджета, то есть их снова можно будет использовать.

ИА «Орелград»