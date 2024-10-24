Стало известно, сколько ярмарок будет в Орле в 2025 году

Утвержден план размещения ярмарок на территории города Орла на 2025 год.

Соответствующее постановление издала администрация областного центра. Документ принят в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка города товарами повседневного спроса. Организаторам такой торговли мэрия предписала строго следовать нормам «Порядка организации деятельности ярмарок на территории города Орла», утвержденного постановлением правительства Орловской области еще в 2011 году.

Управлению экономического развития поручено направить утвержденный план в областной департамент промышленности и торговли для внесения изменений в перечень торговых объектов и территорий, подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты. Такой перечень формируется при определении мест проведения ярмарок выходного дня на 2025 год по всему региону. В Орле в план на будущий год мэрия включила 23 ярмарки. В основном это будут универсальные ярмарки и ярмарки выходного дня.

Но предусмотрены и тематические мероприятия. В их числе: сельскохозяйственная ярмарка-выставка породной птицы, голубей и кроликов, «Широкая Масленица», ярмарка весенних цветов «Весеннее настроение», ярмарка-выставка «Сделано в России. Выбираем Орловское!», ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел, «День меда», «Вино-Сыр, Хлеб-Мед на «Стрелке», ярмарка-выставка «Сделано в России. Выбираем Орловское! Дары осени», новогодняя тематическая ярмарка и ярмарка «Зима угощает».

Тем временем аналитики Орелстата подсчитали, что в январе-августе 2024 года оборот розничной торговли в Орловской области на 97,3 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок в указанном обороте составила 2,7 процента. Для сравнения, в январе-августе 2023 года указанные показатели составляли 97,1 и 2,9 процента соответственно.

ИА «Орелград»