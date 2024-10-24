В Орловской области задержали 135 человек, находившихся в розыске

24.10.2024 | 8:20 Криминал, Новости

Результаты оперативной работы раскрыло Управление МВД.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Управление МВД рассказало о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за 9 месяцев 2024 года. Сообщается, что в отчетном периоде времени оперативно-служебная деятельность органов и подразделений внутренних дел была направлена на реализацию приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности. Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной, заверили в ведомстве.

«Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 2422 преступления, в том числе 765, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, – следует из информации регионального Управления МВД. – Выявлено 1852 лица, их совершивших. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера задержано 135 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 33 лиц из числа пропавших без вести».

Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде времени сократилось на 7,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Сокращение регистрируемой преступности отмечено в 22 районах области, наибольшее: в Корсаковском, Знаменском, Залегощенском и Хотынецком районах. Меньше, чем в прошлом году, в регионе зарегистрировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж всех форм собственности, в том числе квартирных, а также угонов транспортных средств.

«В структуре преступности 64,1 процента приходится на преступления против собственности, 11,6 процента составляют преступные посягательства против личности, 8,2 процента – преступления экономической и коррупционной направленности. 5,7 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств», – добавили в Управлении МВД.

ИА «Орелград»


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