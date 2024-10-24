Газ должен появиться на 909 квартале Орла завтра

То же самое касается жителей 907 и 908 кварталов.

Такое заявление сделал губернатор Андрей Клычков. Региональный глава вышел в прямой эфир в соцсетях из Белоруссии, где находится с рабочим визитом.

«На сегодняшний день получили разрешение от Ростехнадзора и газовщиков», – поделился Клычков.

Также он рассказал, что орловцы, получающие услуги от котельной, расположенной на Кромской улице, смогут пересчитать их стоимость — так как объект не заработал до сих пор. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в свою управляющую компанию.

В свою очередь, первый зампред облсовета Михаил Вдовин рассказал, что на днях на данную котельную доставили третий котёл. Предыдущие два уже смонтированы и готовы к эксплуатации. Чтобы смонтировать и наладить третий потребуется от семи до десяти дней.

Также Клычков упомянул, что сегодня отопление и горячая вода должна появиться на улице Комсомольской в домах №53 и №77, а также на улице Тургенева.

ИА «Орелград»