На Орловщине оштрафовали нерадивого перевозчика

24.10.2024 | 11:23 Новости, Транспорт

Он самовольно приостановил исполнение муниципального контракта.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Как пояснили в ведомстве, контракт с компанией заключила администрация Малоархангельского района. Он действовал до конца текущего года.

Однако ещё в августе перевозчик приостановил исполнение взятых на себя обязательств.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения перевозчика оштрафовали примерно на 35 тысяч рублей.

В настоящее время контракт расторгнут. Услуги исполняет уже другое лицо.

ИА «Орелград»


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