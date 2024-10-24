На Орловщине оштрафовали нерадивого перевозчика

Он самовольно приостановил исполнение муниципального контракта.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Как пояснили в ведомстве, контракт с компанией заключила администрация Малоархангельского района. Он действовал до конца текущего года.

Однако ещё в августе перевозчик приостановил исполнение взятых на себя обязательств.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения перевозчика оштрафовали примерно на 35 тысяч рублей.

В настоящее время контракт расторгнут. Услуги исполняет уже другое лицо.

ИА «Орелград»