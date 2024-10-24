На Орловщине учредили медаль для волонтёров

24.10.2024 | 10:47 Новости, Общество

Такой указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Фото: orel-region.ru

Официально медаль называется «За заслуги в развитии добровольчества (волонтерства) в Орловской области». Предполагается, что ей будут награждать как отдельных лиц, атк и целые коллективы — за различные заслуги в развитии такого рода движений.

«Это люди, которые осуществляют добровольческую (волонтерскую) деятельность в Орловской области, как правило, не менее 3 лет», – отметили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Предложения о награждении могут выдвигать главы органов государственной и муниципальной власти, а также организаций всех форм собственности.

Награда представляет собой медальон круглой формы, изготовленный из металла золотистого цвета и подвешенный на колодке. На лицевой стороне размещено рельефное изображение орла, держащего в когтях сердце, на оборотной стороне – герб Орловской области.

Медалью могут отметить волонтёров, которые занимаются патриотической работой, предотвращением ЧП или ликвидацией их последствий, поиском людей, деятельностью в сфере экологии, а также развивают искусство и культуру.

ИА «Орелград»


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