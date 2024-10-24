Орловчанка 10 лет незаконно получала «чернобыльские»

24.10.2024 | 11:49 Закон и порядок, Новости

Теперь её судят за мошенничество.

Фото: ИА “Орелград”

37-летняя женщина, мать двоих детей, проживала в Болховском районе — на территории с льготным статусом. В связи с этим она получала ежемесячные выплаты на себя и на своих детей.

Однако в 2014 женщина решила перебраться в областной центр, но не уведомила об этом Социальный фонд. При этом она продолжила получать выплаты. В итоге она незаконно завладела примерно 240 тысячами рублей.

В итоге в отношении женщины возбудили дело о мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемая предприняла меры к возмещению причинённого ущерба. «Расследуются все обстоятельства произошедшего», – добавили в полиции.

ИА «Орелград»


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