Орловчанка 10 лет незаконно получала «чернобыльские»

Теперь её судят за мошенничество.

37-летняя женщина, мать двоих детей, проживала в Болховском районе — на территории с льготным статусом. В связи с этим она получала ежемесячные выплаты на себя и на своих детей.

Однако в 2014 женщина решила перебраться в областной центр, но не уведомила об этом Социальный фонд. При этом она продолжила получать выплаты. В итоге она незаконно завладела примерно 240 тысячами рублей.

В итоге в отношении женщины возбудили дело о мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемая предприняла меры к возмещению причинённого ущерба. «Расследуются все обстоятельства произошедшего», – добавили в полиции.

ИА «Орелград»