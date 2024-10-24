На Орловщине откроют ещё два семейных МФЦ

24.10.2024 | 13:13 Новости, Общество

Это произойдёт до конца текущего года.

Фото: vk.com/familymfc

Новые семейные многофунциональные центры появятся в Малоархангельском и Покровском районах. Их общее число доведут до семи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Развитие этой сети началось в 2022-м году. Также проект в пробном порядке реализуется ещё в семи регионах России. В Орловской области семейные МФЦ работают в Орле, Ливнах, Болхове, Мценском и Кромском районах.

Такие центры работают по принципу «одного окна». Они предоставляет социальные услуги и социальное сопровождение, юридические консультации, экстренную и психологическую помощь. Специалисты семейных МФЦ консультируют граждан по актуальным вопросам, в том числе, по выплатам и пособиям, помогают оформлять документы, содействуют в разрешении семейных конфликтов. Также на их базе проходят различные мероприятия.

«Семейный МФЦ – ключевой флагманский проект Орловского социального кластера», – напомнили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


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