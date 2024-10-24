Клычков подписал новое соглашение с Брестской областью

24.10.2024 | 13:40 Новости, Общество

«Дорожная карта» определяет параметры сотрудничества на период с текущего по 2026-й годы.

Фото: orel-region.ru

Как уточняет пресс-служба губернатора, с белорусской стороны документ подписал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. Таким образом, речь идёт о партнёрстве Орловщины именно с этим регионом республики.

«Дорожная карта» предполагает укрепление сотрудничества во всех основных сферах — социальной и экономической, аграрной и промышленной, траспортной, коммунальной, в вопросах, связанных с экологией, а также в культуре и спорте.

Кроме того, сегодня протокол о намерениях о сотрудничестве подписали Орловский и Брестский Советы народных депутатов. Таким образом, союзы заключены как со стороны исполнительной, так и со стороны законодательной ветвей власти.

Ранее Клычков уже подписывал соглашение с Брестской областью. Видимо, теперь его положения конкретизированы. Также в этом году Орловщина оформила партнёрские отношения с Гомельской областью.

ИА «Орелград»


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