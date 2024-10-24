В мэрии Орла рассказали о бюстах Сталина и Солженицына

Всё откладывается на неопределённый срок.

Издание «Подъём» опубликовало комментарий представителя городской администрации по поводу установки бюстов Сталина и Солженицына на специальной аллее в парке Победы. Оказалось, в мэрии считают, что это дело не ближайшего времени.

Напомним, установку бюста Сталина уже одобрили на общественных слушаниях. Однако этого недостаточно.

«Окончательное решение будет за депутатами горсовета. В любом случае Сталин лишь одна из фигур аллеи, то есть речь не про отдельный памятник ему, он будешь лишь одним из элементов композиции», – рассказал представитель властей Орла.

Ещё туманнее обстоит дело с бюстом Солженицына. На этой неделе стало известно, что группа активистов уже собрала подписи в поддержку этой инициативы. Причём бюст писателя (и участника Великой Отечественной войны — одного из освободителей Орловщины от фашистов) планируется поставить на той же аллее.

«С инициативой установки бюста Солженицыну пока в администрацию Орла официальных обращений не поступало», – заявил представитель мэрии областного центра.

Впрочем, сам процесс создания аллеи, которая должна стать данью памяти тем, кто проводил операцию «Кутузов» в 1943-м году, пока ещё находится на первоначальной стадии. «Средств на это ещё нет, ни источник средств, ни спонсор, ни сроки не определены. Это очень дорогостоящая работа. Пока это наработки и фантазии. Все сошлись на том, что это сейчас не самый срочный вопрос, в момент, когда идёт СВО, у нас другие стоят задачи и цели. Это будет в любом случае не в ближайший год и не в ближайшие годы, наверное», – рассказали в администрации города.

ИА «Орелград»