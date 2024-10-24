В Орле сыну погибшего бойца СВО отказали в выплатах

24.10.2024 | 10:36 Важное, Новости, СВО

На поддержку государства претендовал единственный сын Виктора Седова.

Фото: ИА “Орелград”

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин разместил соответствующую информацию в социальных сетях.

Сын защитника Отечества хотел получить региональную выплату для детей погибших бойцов СВО и муниципальную — на компенсацию стоимости захоронения (в 30 тысяч рублей). Однако ему отказали в просьбах.

В первом случае причиной стал возраст получателя — ему уже 30 лет, а губернаторская выплата предназначена только для несовершеннолетних. Во втором – то, что Седова похоронили на кладбище, которое находится за пределами областного центра, рядом с его родственниками.

На данный момент в связи с проблемной ситуацией сделаны депутатские запросы.

«Почему люди должны через жалобы решать эти вопросы и где внимательное и скрупулёзное отношение к членам семей участников СВО, о котором постоянно говорит президент?” – высказался Вдовин.

По словам орловца, до отправки на СВО его отец 20 лет служил в милиции, а затем работал водителем на «Скорой помощи». Также заявитель утверждает, что является единственным живым близким родственником погибшего.

ИА «Орелград»


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