Орловские власти обязали отремонтировать дорогу

24.10.2024 | 12:10 ЖКХ, Новости

Проблемы выявили в Новодеревеньковском районе.

Фото: ИА “Орелград”

Речь идёт об отдельных участках дорожного покрытия автомобильной дороги «Орел — Ефремов — Дементьевка». Как установила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура, их состояние оставляет желать много лучшего.

На участках имеются дефекты и повреждения, ямы, просадки и выбоины. Всё это не отвечает требованиям безопасности дорожного движения.

По результатам проверки межрайонный прокурор направил в суд иск к областному Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. От чиновников потребовали выделить нужную сумму на ремонт данной дороги и обязать «Орелгосзаказчик» выполнить соответствующие работы.

Новодеревеньковский районный суд удовлетворил данную просьбу. Исполнение судебного решения остаётся на контроле надзорного ведомства, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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