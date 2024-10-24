«Народный фронт» назвал замусоренные улицы Орла

24.10.2024 | 14:19 ЖКХ, Новости

Проблемы выявлены практически во всех районах.

Фото: vk.com/nf_orel

Областной штаб «Общероссийского народного фронта» провёл рейд в региональном центре. Активисты прошли по улицам и обнаружили там контейнеры, переполненные мусором.

В частности, нарушения выявлены на площадках, расположенных рядом с домами по Маяковского, 60, 1-й Пушкарной, 60, Автовокзальной, 50, 1-й Курской, 207, переулку Половецкому, 1. Здесь контейнеры не просто переполнились — рядом с жилыми зданиями выросли целые горы из разнообразных отходов.

Известно, что штаб «Народного фронта» обратился к региональному оператору («УК Зелёная роща») с просьбой принять меры по отношению к перевозчику мусора.

«Мусорный кошмар снова захватывает Орёл, большое количество улиц утопает в мусоре», – констатировали в общественной организации.

Ранее «Орёлград» выяснил, что обещания губернатора о закрытии мценского полигона ТКО остались невыполненными.

ИА «Орелград»


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