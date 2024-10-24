В Орле на два месяца откроют «Гастропаркинг»

Мэрия распорядилась об организации специализированной тематической ярмарки.

Администрация города Орла известила о проведении специализированной тематической ярмарки «Гастропаркинг «Центральный». Организатором является управление экономического развития. Ярмарка будет работать с 25 октября по 24 декабря 2024 года, разместится она в сквере Маяковского. Ярмарка является специализированной, тематической и проводится ежедневно по следующему графику работы: воскресенье-четверг – с 12:00 до 21:00, пятница, суббота и праздничные дни – с 10:00 до 23:00.

Участниками ярмарки могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке, а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим, то есть самозанятые. Администрация города уже утвердила схему размещения торговых мест. Предоставляться они будут на платной основе, на основании заключенного «договора присоединения на размещение нестационарных торговых объектов при проведении ярмарки».

Размер платы, как следует из извещения властей, установлен с учетом необходимости компенсации затрат на выполнение работ, связанных с организацией ярмарки. Он составляет 21 504,4 рубля за весь период размещения нестационарного торгового объекта. Утвержден и ассортимент товаров, которыми можно торговать. В него включены: безалкогольные напитки, мороженое, попкорн, сладкая вата, глинтвейн, пунш, грог, кулинарные и кондитерские изделия, десерты. Также разрешено оказание услуг общественного питания.

Заявки на участие в ярмарке мэрия уже принимает. К ним следует приложить пакет документов, в том числе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для самозанятых – справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход), ассортиментный перечень реализуемой продукции, документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия общественного питания, и так далее.

Информационное сообщение администрации города является публичной офертой. Ее условием является то, что договоры на размещение нестационарных торговых объектов на ярмарке будут заключаться с первыми откликнувшимися лицами. Плата за торговые места будет перечислена в бюджет областного центра.

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ИА «Орелград»