В Орловской области стало меньше «недостоверного» бизнеса

Налоговики рассказали о внесении изменений в госреестр.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 сентября 2024 года региональным налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц внесено 232 записи о недостоверности сведений. Это на 26 процентов меньше, чем в 2023 году. «Снижение количества записей о недостоверности свидетельствует об улучшении качества данных, содержащихся в ЕГРЮЛ, а также о добросовестности заявителей при государственной регистрации бизнеса», – уточнили налоговики.

Напомним, что сведения, внесенные в указанный реестр, должны быть достоверными и актуальными. За этим и следят налоговики, которые на постоянной основе проводят соответствующий мониторинг. Результатом такой работы, отмечают в УФНС, становятся записи в реестр о недостоверности в отношении адреса недобросовестного юридического лица, а также в отношении участников и руководителей организаций.

Такая практика является одним из эффективных инструментов борьбы с теневым бизнесом, с теми же фирмами-однодневками и фантомами. Как правило, такие организации используются для уклонения от уплаты налогов или создания видимости бурного оборота. Исключение таких организаций из гражданского оборота позволяет сократить количество участников «серых схем». Впрочем, на недостоверности сведений попадаются и другие компании.

«Это не только повышает поступления налогов и сборов в бюджетную систему страны и региона, но и создает справедливую конкурентную среду для всех налогоплательщиков, – говорят в областной налоговой службе, подчеркнув, что наличие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ может негативно сказаться на деловой репутации организации. Кроме того, организацию вообще могут исключить из реестра, и тогда она работать не сможет.

Налоговики также напоминают представителям бизнес-сообщества, что на сайте Федеральной налоговой службы функционирует интерактивный сервис, с помощью которого можно проверить своего потенциального делового партнера. Для этого достаточно ввести ИНН или ОГРН организации в соответствующую поисковую строку. Электронная выписка выдается бесплатно всего за несколько минут.

ИА «Орелград»