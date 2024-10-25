На Орловщине на учёт поставили свыше 300 «трудных» подростков

За исправлением их поведения следят сотни наставников.

Управление МВД России по Орловской области отчиталось о состоянии оперативной обстановки в регионе за 9 месяцев 2024 года. Отдельное место в отчете уделено подростковой преступности. Сообщается, что в регионе реализуется комплекс дополнительных мероприятий профилактической направленности. Направлен он на устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними.

Согласно ведомственным данным, на профилактическом учете состоит 331 несовершеннолетний. За ними закреплено 311 наставников, в том числе 107 сотрудников органов внутренних дел. Наставники следят за тем, чтобы поведение «трудных» подростков было исправлено. И такая работа приносит положительный результат. Так, за три прошедших квартала в результате проводимой наставниками работы 44 орловских подростка были сняты с учета с пометкой в личном деле: «в связи с исправлением поведения».

Продолжена в регионе и работа в формате «социальных патрулей». В их состав входят не только сотрудники полиции, но и представители местных администраций. Основная задача заключается в профилактике правонарушений, совершаемых, в том числе, в отношении самих детей. В этом году «социальные патрули» совершили 795 выездов, проверив условия проживания 1864 семей и условия воспитания 982 подростков. В ходе выездов было выявлено 97 административных правонарушений.

«Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОВД проведено 1923 лекции в общеобразовательных учреждениях в рамках осуществления профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности и пропаганды правовых знаний, – сообщает также региональное Управление МВД. – Подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 797 информаций, в том числе по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

ИА «Орелград»