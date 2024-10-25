У Парахина попросили найти место для бассейна

25.10.2024 | 8:07 Новости, Строительство

Обращение направил департамент физической культуры и спорта Орловской области.

ФГИС ТП

В октябре 2023 года на заседании «Спасского клуба» губернатор Андрей Клычков сообщал, что в Орле запланировано строительство 50-метрового бассейна. «Орелград» решил узнать, насколько проект продвинулся от слов к делу спустя год.

На запрос издания ответил исполняющий обязанности руководителя департамента физической культуры и спорта Орловской области Дмитрий Савин. По его информации, в целях строительства бассейна в Орле департамент обратился к мэру Юрию Парахину. Градоначальника попросили предоставить земельный участок. После решения земельного вопроса на 2025 год запланировано объявление электронного аукциона и заключение контракта разработку проекта сметной документации, проинформировал Дмитрий Савин. Физически работы начнутся после получения положительного заключения государственной экспертизы ПСД,  разрешения на строительство.

Для софинансирования из федерального бюджета в Министерство спорта направлено соответствующее письмо. В настоящее время в Минспорта формируют предложения в правительство России по финансированию строительства объектов в регионах.

Отметим, Генеральный план Орла включает планируемые объекты физической культуры и массового спорта, в том числе два спортивных сооружения и десяток объектов спорта.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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