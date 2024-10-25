В Орловской области ищут инвестора для лыжероллерной трассы

25.10.2024 | 8:32 Новости, Строительство

Строительство планируется в Медведевском лесу.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

О планируемом объекте, который позволит проводить тренировочные мероприятия, соревнования областного и всероссийского уровня, на заседании «Спасского клуба» в октябре 2023 года рассказал губернатор Андрей Клычков.

Насколько продвинулась работа в этом направлении, в октябре 2024 года уточнил исполняющий обязанности руководителя департамента физической культуры и спорта Орловской области Дмитрий Савин.

«В части строительства лыже-роллерной трассы проделана большая работа по формированию земельного участка в Медведевском лесу. Продолжается поиск потенциальных инвесторов для строительства объекта», – проинформировал чиновник в ответе на запрос «Орелграда».

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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