Областные чиновники наладят с бизнесом обратную связь

Механизм обратной связи получил законные основания.

Правительство Орловской области утвердило порядок формирования и функционирования механизма обратной связи с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. Работать он будет с использованием платформы обратной связи федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ПОС). Функции единого центра возложены на профильный отдел департамента экономического развития и инвестиционной деятельности.

Заключаются они в приеме обращений и их маршрутизации исполнителям или на рассмотрение, формировании системных вопросов, замере уровня удовлетворенности заявителей полученными ответами, анализе обращений, получивших неудовлетворительную оценку, анализе всей информации о рассмотренных обращениях, подготовке отчетов и так далее. Методическую и технологическую помощь будет оказывать Центр управления региона.

Куратором единого центра будет заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам, а руководителем – глава вышеуказанного департамента. Для рассмотрения и маршрутизации обращений будет сформирован перечень ответственных исполнителей с указанием сфер их ответственности в соответствии с классификатором обращений. Именно исполнители несут ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в ответе на обращение, качество ответа, соблюдение сроков рассмотрения обращения на этапе подготовки ответа и своевременное направление ответа на обращение.

Куратор несет ответственность за реализацию механизма обратной связи и функционирование единого центра, руководитель – за своевременность утверждения ответа на обращение и направление его заявителю и за соблюдение сроков рассмотрения обращений на всех этапах рассмотрения. Также руководитель несет персональную ответственность за исполнение функций единого центра.

Постановлением правительства утверждены и каналы обратной связи, всего их девять: «Портал Орловской области – публичный информационный центр»; инвестиционный портал Орловской области; телефоны сотрудников департамента; личный кабинет инвестора на инвестиционном портале Орловской области; официальные страницы департамента в социальных сетях; центр оказания услуг «Мой бизнес»; официальные сайты органов местного самоуправления; личные встречи предпринимателей с губернатором, куратором и руководителем единого центра; рабочие совещания на базе департамента экономического развития и инвестиционной деятельности.

ИА «Орелград»