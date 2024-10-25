В Орловскую область туристов завлекут при помощи грантов

В Орловской области взяли курс на развитие событийного туризма.

Порядок предоставления грантов из областного бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в Орловской области, утвердил губернатор Андрей Клычков. Финансирование будет обеспечено по линии государственной программы РФ «Развитие туризма» и государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов». Субсидии будут предоставляться по итогам конкурсного отбора. Принять участие в конкурсе вправе юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Помимо заявки им следует представить проекты событийных мероприятий и сметы затрат, необходимых для реализации проекта, которые должны включать в себя средства внебюджетных источников. Гранты не положены государственным и муниципальным учреждениям. Тратить средства грантов можно на разработку концепции событийного мероприятия, включая разработку сценарного плана, фирменного стиля, элементов оформления и программы проведения событийного мероприятия.

За счет субсидии возможно и материально-техническое обеспечение событийного мероприятия. В данном случае расходовать средства разрешено на аренду и подготовку места проведения событийного мероприятия, аренду и настройку технического и сценического, светового, звукового и видеооборудования, в том числе для целей организации музыкального сопровождения и трансляций, на установку сценического комплекса и барьеров для ограждения, на изготовление или аренду декораций, на оплату услуг команды проекта.

Событийное мероприятие должно соответствовать одновременно следующим критериям. Первое условие – событийное мероприятие проводится в одном или нескольких форматах (культурно-зрелищное мероприятие, спортивное мероприятие (исключительно на любительском уровне), гастрономическое мероприятие). Его целью должно быть стимулирование туристских поездок на территорию Орловской области. Третье условие – для зрителей оно должно быть бесплатным, причем проводиться оно должно не менее чем для 500 зрителей.

Пятое условие – событийное мероприятие должно раскрывать туристский потенциал или историю, культуру, традиции и достижения в области науки Орловской области, а также может включать в себя музыкальные, цирковые, эстрадные, театральные, спортивные и гастрономические элементы. Шестое и последнее обязательное условие: срок проведения событийного мероприятия – не позднее 20 декабря года предоставления гранта.

Гранты предоставляются департаментом по проектам развития территорий Орловской области. Конкурс будет проводиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Условиями предоставления гранта являются обязательство участника конкурса реализовать проект на территории Орловской области в установленный планом-графиком срок, соблюдение требований к событийному мероприятию, предусмотренных постановлением губернатора.

ИА «Орелград»