Житель Орловской области заключил контракт и погасил алименты

Любопытную историю рассказали в службе судебных приставов.

В Орловской области произошел довольно редкий случай – супруга забрала из службы судебных приставов исполнительный лист, на основании которого с ее мужа взимались алименты. Как оказалось, мужчина не только погасил все долги, заключив контракт с Минобороны, но и сумел воссоединиться с супругой. В пресс-службе регионального Управления ФССП России рассказали, что эта история произошла в Ливенском районе. В отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Ранее суд обязал ливенца ежемесячно выплачивать в пользу своей дочери четверть всего дохода. Приставы подчеркивают, что мужчина после развода с женой старался финансово помогать своему ребенку, но, видимо, у него не всегда имелась такая возможность. Выплаты не всегда покрывали сумму, которую он должен был платить, были нерегулярными. Постепенно у мужчина рос долг по алиментам, который в какой-то момент превысил 150 тысяч рублей.

«За это время судебный пристав приняла все необходимые меры к должнику, чтобы побудить его вспомнить о своих родительских обязанностях, – говорят в Управлении ФССП. – В связи с уклонением от выплаты алиментов гражданин был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Судебный пристав много беседовала с должником о его дальнейших перспективах, предупреждала, что в случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов он будет привлечен к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ».

Алиментщик нашел способ погасить долги – он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и вступил в ряды добровольцев. У него появился стабильный заработок, и в течение нескольких месяцев он полностью погасил свой долг. «В очередной свой отпуск супруги ушли вместе. Супруга забрала исполнительный документ. Выяснилось, что мужчина вернулся в семью, и необходимость взыскивать алименты под контролем судебного пристава отпала», – добавили в областной службе судебных приставов.

ИА «Орелград»