Орловец поплатился за торговлю нелегальным алкоголем

Мужчину оштрафовали, а также отобрали у него автомобиль и телефон.
Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.
Жителя Орловского муниципального округа признали виновным в нелегальном производстве алкоголя и незаконной торговле спиртными напитками. Причём — в крупном размере.
Преступная деятельность орловца имела место в августе и сентябре минувшего года. Мужчина, не имея необходимой лицензии, изготовил около 303 литров спиртосодержащей продукции. Её общая стоимость составляла 160 тысяч рублей.
Свой продукт орловец нелегально хранил и перевозил, а также продавал гражданам. В итоге суд оштрафовал его на 2 миллиона рублей.
«Также у осуждённого конфискованы автомобиль и мобильный телефон», – добавили в ведомстве.
ИА «Орелград»