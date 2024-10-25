Орловец поплатился за торговлю нелегальным алкоголем

Мужчину оштрафовали, а также отобрали у него автомобиль и телефон.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Жителя Орловского муниципального округа признали виновным в нелегальном производстве алкоголя и незаконной торговле спиртными напитками. Причём — в крупном размере.

Преступная деятельность орловца имела место в августе и сентябре минувшего года. Мужчина, не имея необходимой лицензии, изготовил около 303 литров спиртосодержащей продукции. Её общая стоимость составляла 160 тысяч рублей.

Свой продукт орловец нелегально хранил и перевозил, а также продавал гражданам. В итоге суд оштрафовал его на 2 миллиона рублей.

«Также у осуждённого конфискованы автомобиль и мобильный телефон», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»