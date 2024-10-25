На Орловщине судьбу автобусного маршрута обсудят на сходе

Он состоится в Орловском муниципальном округе.

Жителям посёлка Знаменка предлагается поговорить о новом маршруте №353. Он соединяет Берёзовую улицу этого населённого пункта и остановку общественного транспорта «Дормаш» в Орле. Маршрут запустили в сентябре этого года.

Мероприятие пройдёт на Берёзовой улице у дома №2. Это произойдёт в ближайшую среду, 30 октября, в 17 часов.

Принять участие в сходе могут все заинтересованные граждане. С ними пообщаются представители администрации.

Новость сообщили в учреждении «Организатор перевозок», которое отвечает за работу межмуниципальных («трёхзначных») автобусных маршрутов в Орловской области.

ИА «Орелград»