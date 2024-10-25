В Орле изменят порядок выплат в связи с гибелью на СВО

Их смогут получать все родственники погибшего бойца, прописанные в городе.

Об этом на сегодняшнем заседании горсовета объявил мэр Юрий Парахин.

Размер муниципальной единовременной денежной выплаты составляет 30 тысяч рублей. Сейчас право на её получение имеют родители погибшего бойца, супруга, совершеннолетние дети, а также полнородные братья и сестры. Планируется, что в ближайшее время выплату смогут получать все родственники, прописанные на территории Орла.

«Изменения внесены. Они будут подписаны. Все те люди, которые не получили выплаты, их получат», – пояснил Парахин.

Ранее совершеннолетний сын бойца, погибшего на СВО, рассказал, что не смог получить финансовой поддержки ни от областной, ни от городской власти.

ИА «Орелград»