В Орле изменят порядок выплат в связи с гибелью на СВО

25.10.2024 | 12:40 Новости, СВО

Их смогут получать все родственники погибшего бойца, прописанные в городе.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом на сегодняшнем заседании горсовета объявил мэр Юрий Парахин.

Размер муниципальной единовременной денежной выплаты составляет 30 тысяч рублей. Сейчас право на её получение имеют родители погибшего бойца, супруга, совершеннолетние дети, а также полнородные братья и сестры. Планируется, что в ближайшее время выплату смогут получать все родственники, прописанные на территории Орла.

«Изменения внесены. Они будут подписаны. Все те люди, которые не получили выплаты, их получат», – пояснил Парахин.

Ранее совершеннолетний сын бойца, погибшего на СВО, рассказал, что не смог получить финансовой поддержки ни от областной, ни от городской власти.

ИА «Орелград»


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