Орловская «Голубка» задержана

Треш-стримерша вызвала интерес Мизулиной и Бастрыкина.

О задержании сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на свои источники.

Настоящее имя «Голубки» – Вера Егоренкова. Судя по её видео, она торгует (или торговала) на одном из рынков Орла. Однако известность, как и дополнительный доход, орловчанке принесли треш-стримы с сомнительным содержанием.

По данным СМИ, сегодня в квартире «Голубки» прошёл обыск. Следственные мероприятия проводятся в рамках возбуждённого уголовного дела.

Изначально проверить стримы «Голубки» на соответствие российскому законодательству попросила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Затем на орловчанку обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал возбудить уголовное дело.

Как утверждает Мизулина, на своих стримах «Голубка» «глумится над памятником «Родина-мать», распространяет порнографию, разжигает межнациональную рознь». При этом как минимум часть этих действий совершается по инициативе зрителей и за денежное вознаграждение. Также в Лиге безопасного интернета рассказали, что орловчанке помогает модератор из Киева.

ИА «Орелград»