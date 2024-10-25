Атака БПЛА на Орловскую область получила продолжение

25.10.2024 | 16:37 Важное, Новости, СВО

Сбит ещё один вражеский беспилотник.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

“Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят соответствующие проверки”, – написал он. Ранее Клычков писал о трёх БПЛА, сбитых сегодня над Орловщиной.

Это совпадает с информацией от Минобороны России. Военное ведомство отчиталось о двух беспилотниках, уничтоженных в небе над Орловской областью в период с 13.30 до 14.15, и ещё о двух, сбитых в период с 14.30 до 15.10.

Кроме того, атаке подверглись Курская и Брянская области.

Ранее стало известно, что в Орле осудили 17-летнего диверсанта, выполнявшего вражеское задание.

ИА “Орелград”


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