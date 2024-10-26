В Орловской области на 14% выросло производство мяса

Орелстат рассказал о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях.

В Орловской области за девять месяцев текущего года сельскохозяйственными организациями была произведена 251 тысяча тонн (в живом весе) скота и птицы на убой. Показатель аналогичного периода предыдущего года превышен на 14,4 процента. Объемы указанного производства выросли по следующим видам: крупного рогатого скота – на 17,6 процента, свиней – на 16,1 процента. Такие оперативные данные обнародовал Орелстат.

Кроме того, сельскохозяйственные организации за три квартала текущего года произвели 85 тысяч тонн молока, что составляет лишь 96,9 процента по отношению к январю-сентябрю 2023 года. В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области за отчетный периодж времени было надоено 5274 кг молока, что на 243 кг выше прошлогоднего показателя. Самый высокий надой традиционно зафиксирован в Верховском районе.

«По состоянию на 1 октября 2024 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций Орловской области насчитывало 112,9 тысячи голов (94,3 процента к 1 октябрю 2023 года), в том числе коров – 32,8 тысячи голов (98,6 процента), свиней – 1,501 миллиона голов (129,3 процента), овец – 2,4 тысячи голов (107,2 процента) и птицы – 1,964 миллиона голов (100,6 процента)», – сообщает также Орелстат.

По предварительной оценке правительства Орловской области, в текущем году производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 145,2 миллиарда рублей при темпе роста 114,5 процента к 2023 году в действующих ценах, том числе в растениеводстве – 95,4 миллиарда рублей (темп роста – 112,6 процента), в животноводстве – 49,8 миллиарда рублей (темп роста – 118,2 процента).

В сопоставимой оценке объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств увеличится в 2024 году к уровню 2023 года на 3 процента, прогнозируют областные власти. В растениеводстве и животноводстве объемы производства продукции в 2024 году вырастут на 2 и 5 процентов соответственно. Индекс производства пищевых продуктов в 2024 году, по оценке аналитиков, составит 103,5 процента к 2023 году.

ИА «Орелград»