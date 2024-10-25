Победителей лермонтовского конкурса назовут в Орле

В этом году он собрал участников со всей страны.

Орловская областная библиотека имени И. А. Бунина анонсировала церемонию подведения итогов VII Всероссийского литературного конкурса «На мысли, дышащие силой, как жемчуг, нижутся слова…». Она пройдет 27 октября 2024 года в 14:30. конкурс проводится ежегодно по инициативе Орловского регионального отделения Российского союза писателей. Традиционно он посвящен юбилеям известных русских писателей, в этом году его проводят в честь 210-летия со дня рождения Михаила Лермонтова.

«В 2024 году участниками конкурса стали 103 человека из Орла, Мценска, Пензы, Барнаула, Бийска, Хабаровска, Йошкар-Олы, Иркутской области и других городов России, – перечисляют в «Бунинке». – В этот день жюри конкурса в торжественной обстановке объявит лучшие работы конкурсантов, вручат дипломы победителям».

Кроме того, в рамках церемонии награждения пройдет презентация VII литературного альманаха серии «К юбилеям классиков русской литературы». В издание включены лучшие работы участников Всероссийского литературного конкурса 2024 года, а также произведения орловских членов Российского союза писателей и представителей других литературных объединений. «В составе профессионального жюри: Ирина Терновая, председатель Орловского регионального отделения Российского союза писателей», – отметили в «Бунинке».

Тем временем в библиотеке завершила свою работу выставка «Герой своего времени», также посвященная 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. В составе экспозиции были представлены издания «Огонек», «Наука и жизнь», «Родина», «Наука и религия», «Мир музея», которые публиковали материалы о жизни и творчестве знаменитого прозаика и поэта. Для специалистов, включая педагогов, в состав экспозиции были включены методические издания «Литература в школе», «Вестник МУ. Филология» и «Наш современник».

«Мы ценим в творчестве Лермонтова мужественную веру в лучшее будущее, горячую любовь к народам и природе родной страны, убеждение в том, что люди должны жить в мире и взаимном уважении друг к другу, – объяснили в «Бунинке». – Нас восхищает не только сила протеста поэта против всякого застоя, самодовольства и пошлости, но и требование, чтобы человек был свободен и счастлив на прекрасной земле. Для поэта смысл жизни заключался в борьбе за лучшее будущее человечества. Лермонтов внес неоценимый вклад в отечественную литературу, его произведения стали памятниками книжной культуры».

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ИА «Орелград»