Победителей лермонтовского конкурса назовут в Орле

25.10.2024 | 7:30 Культура, Новости

В этом году он собрал участников со всей страны.

Фото: vk.com/bunin_lib

Орловская областная библиотека имени И. А. Бунина анонсировала церемонию подведения итогов VII Всероссийского литературного конкурса «На мысли, дышащие силой, как жемчуг, нижутся слова…». Она пройдет 27 октября 2024 года в 14:30. конкурс проводится ежегодно по инициативе Орловского регионального отделения Российского союза писателей. Традиционно он посвящен юбилеям известных русских писателей, в этом году его проводят в честь 210-летия со дня рождения Михаила Лермонтова.

«В 2024 году участниками конкурса стали 103 человека из Орла, Мценска, Пензы, Барнаула, Бийска, Хабаровска, Йошкар-Олы, Иркутской области и других городов России, – перечисляют в «Бунинке». – В этот день жюри конкурса в торжественной обстановке объявит лучшие работы конкурсантов, вручат дипломы победителям».

Кроме того, в рамках церемонии награждения пройдет презентация VII литературного альманаха серии «К юбилеям классиков русской литературы». В издание включены лучшие работы участников Всероссийского литературного конкурса 2024 года, а также произведения орловских членов Российского союза писателей и представителей других литературных объединений. «В составе профессионального жюри: Ирина Терновая, председатель Орловского регионального отделения Российского союза писателей», – отметили в «Бунинке».

Тем временем в библиотеке завершила свою работу выставка «Герой своего времени», также посвященная 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. В составе экспозиции были представлены издания «Огонек», «Наука и жизнь», «Родина», «Наука и религия», «Мир музея», которые публиковали материалы о жизни и творчестве знаменитого прозаика и поэта. Для специалистов, включая педагогов, в состав экспозиции были включены методические издания «Литература в школе», «Вестник МУ. Филология» и «Наш современник».

«Мы ценим в творчестве Лермонтова мужественную веру в лучшее будущее, горячую любовь к народам и природе родной страны, убеждение в том, что люди должны жить в мире и взаимном уважении друг к другу, – объяснили в «Бунинке». – Нас восхищает не только сила протеста поэта против всякого застоя, самодовольства и пошлости, но и требование, чтобы человек был свободен и счастлив на прекрасной земле. Для поэта смысл жизни заключался в борьбе за лучшее будущее человечества. Лермонтов внес неоценимый вклад в отечественную литературу, его произведения стали памятниками книжной культуры».

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ИА «Орелград»


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