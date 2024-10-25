Уборка кладбищ Орла обернулась судом

МУП РОУ требовало взыскать с делового партнера неосновательное обогащение.

Муниципальное унитарное предприятие «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» предъявило иск обществу с ограниченной ответственностью «Региондорстрой» о взыскании неосновательного обогащения в размере 198 000 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами с дальнейшим их начислением по день уплаты задолженности. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступили муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», Контрольно-счетная палата города Орла и городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

Было установлено, что МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальное унитарное предприятие «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» заключили муниципальный контракт на сумму 3,595 миллиона рублей. Контракт предусматривал выполнение работ по уборке городских кладбищ города Орла. В рамках его исполнения МУП РОУ в свою очередь заключило договоры на оказание услуг с ООО «Региондорстрой».

Предметом договоров являлись услуги по содержанию и благоустройству кладбищ и воинских захоронений города Орла с использованием специальной техники. В счет оплаты оказанных услуг МУП перечислило ответчику 198 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями. В марте 2023 года Контрольно-счетная палата провела проверку эффективности деятельности МУП РОУ и использования переданного ему в хозяйственное ведение муниципального имущества.

По результатам контрольного мероприятия был выявлен ряд нарушений и недостатков. В частности, КСП в своем акте указала на необоснованное перечисление ООО «Региондорстрой», при отсутствии договорных обязательств, указанной выше суммы за уборку городских кладбищ. «В счетах на оплату отсутствуют подписи уполномоченных лиц, фактически указанные счета не являются бухгалтерскими или иными документами», – следовало из акта КСП. Кроме того, аудиторы сочли, что у МУПа «отсутствовала целесообразность в привлечении сторонних организаций для исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам, поскольку предприятие располагало достаточным количеством работников для самостоятельной уборки городских кладбищ».

«Документы, достоверно подтверждающие факт оказания ответчиком услуг у предприятия отсутствуют», – заявила КСП. Однако арбитражный суд пришел к выводу о том, что в удовлетворении исковых требований следует отказать. Дело в том, что ответчик представил акты выполненных работ на спорную сумму, подписанные сторонами. Согласно им предприятие приняло весь объем работ без замечаний. МКУ «ОМЗ города Орла» также сообщило о том, что обязательства МУП РОУ по муниципальному контракту были исполнены в полном объеме, работы по уборке кладбищ и воинских захоронений приняты без замечаний.

«Таким образом, стороннее лицо, прямо незаинтересованное в разрешении данного спора, подтвердило фактическое оказание услуг по уборке кладбищ, – следует из решения суда. – Факт необоснованного расходования бюджетных средств, установленный Контрольной счетной палатой города Орла, своего подтверждения не нашел. Истец не представил достаточных доказательств, которые могли бы позволить суду прийти к такому выводу. Таким образом, арбитражный суд приходит к выводу о том, что оснований для возвращения ответчиком истцу денежных средств в указанной сумме не имеется».

ИА «Орелград»