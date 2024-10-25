В Залегощи к новому году построят водопровод

Сети протянут к земельным участкам по улицам Ямская и Орловская.

Запрос котировок в электронной форме проводила администрация Залегощенского района Орловской области. Всего заявились два претендента. В итоге контракт был заключен с курским ООО «МонтажСервис». Цена – 5 миллионов 540 тысяч рублей. Для подрядчика предусмотрели значительный аванс в размере 30% стоимости, указано в ГИС «Закупки».

Срок исполнения контракта – 28 декабря 2024 года. Результатом выполненных работ является «законченный объект, который полностью подготовлен к вводу в эксплуатацию, в отношении которого проведен комплекс пусконаладочных работ и подписан акт приемки». При этом в муниципальном контракте не отмечено, какова в итоге протяженность сети и ее характеристики. Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет со дня приемки.

ИА “Орелград”