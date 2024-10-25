Сектор утилизации отходов перешел в отрицательную зону

Динамика промышленного производства в сентябре оказалась разнонаправленной.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в отрицательную зону перешел сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Так, его показатели в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года снизились на 31 процент, а показатели за январь-сентябрь 2024 года снизились на 1 процент по отношению к показателям трех кварталов предыдущего года.

Впрочем, три остальных сектора, за которыми ведется статистическое наблюдение и которые включены в расчет индекса промышленного производства, находятся в положительной зоне. Они продемонстрировали увеличение объемов выпуска, как к сентябрю, так и к соответствующему периоду 2023 года: сырьевой сектор – плюс 8,1 и 1,1 процента соответственно, обрабатывающие производства – плюс 4,9 и 7,2 процента соответственно, энергетический сектор – плюс 25,2 и 18,4 процента соответственно.

«Более половины обрабатывающих отраслей продемонстрировали увеличение выпуска, – отмечает Орелстат. – Наибольший рост объемов производства зафиксирован в отраслях, выпускающих: металлургическую продукцию – в 2,2 раза, прочие готовые изделия – в 1,7 раза, автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы – плюс 43,6 процента, текстильные изделия – плюс 22,3 процента, лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях и ветеринарии, – плюс 17,8 процента, машины и оборудование, не включенные в другие группировки, – плюс 16 процентов, электрическое оборудование – плюс 14,5 процента, напитки – плюс 11,3 процента».

В сентябре 2024 года индекс промышленного производства в Орловской области вырос относительно аналогичного месяца 2023 года на 5,6 процента и сохранил заданный ранее темп по периоду – 108,4 процента. Отметим, что промышленный комплекс Орловской области имеет наибольшую степень влияния на общее состояние региональной экономики. Индекс промышленного производства, по предварительной оценке правительства области, по итогам 2024 года составит 105 процентов, объем отгруженных товаров собственного производства достигнет 285,7 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится на 13,3 процента.

ИА «Орелград»