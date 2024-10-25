В Орле прибыль гостиниц и общепита выросла в 5 раз

Статистики назвали наиболее прибыльные отрасли.

По данным Орелстата, в Орловской области в январе-июле 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 18,71 миллиарда рублей. По подсчетам статистиков, за отчетный период времени 197 предприятий региона получили совокупную прибыль в размере 22,61 миллиарда рублей, а 80 предприятий сработали с убытком на общую сумму 3,9 миллиарда рублей.

Доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 2,9 процентных пункта и составила 28,9 процента. Однако ряд отраслей продемонстрировал позитивную динамику. Лидером в этом отношении стали предприятия общепита и гостиничного бизнеса. Их сальдо в январе-июле 2024 года оказалось положительным, прибыль превысила убытки на 11,2 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сальдо выросло в 5,4 раза. Но данная статистика не учитывает предприятия малого бизнеса.

Статистики также подсчитали, что в январе-августе текущего года оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, в Орловской области составил 4,4 миллиарда рублей, или 109,4 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2023 года. Непосредственно в августе общепит «провернул» 583,7 миллиона рублей, или 110,9 процента, в сопоставимых ценах, к уровню соответствующего месяца предыдущего года.

К слову, сфера общественного питания занимает наименьшую долю на потребительском рынке Орловской области. Ее оборот по итогам 2024 года предварительно оценивается аналитиками в объеме 6,7 миллиарда рублей. Если данный показатель будет достигнут, то он на 13,9 процента превысит уровень 2023 года. По прогнозным оценкам, в 2025 году оборот общественного питания в регионе вырастет еще на 9,2 процента и возрастет до 7,3 миллиарда рублей, в 2027 году – до 8,5 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»