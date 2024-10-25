В центре Орла высадили тюльпаны

25.10.2024 | 11:26 Новости, Общество

Работы продолжаются.

Фото: Администрация Орла

На данный момент цветы посадили на клумбах у театра имени Тургенева и гостиницы «Салют», а также у Военно-исторического музея. Об этом сообщает администрация Орла.

В этом году на улицах города распустилось около 50 тысяч тюльпанов. Однако в следующем их будет ещё больше.

«Обычно тюльпаны начинают расцветать в преддверии Дня Победы, добавляя особую торжественность празднику. Мы уверены, что они вам понравятся», – рассказала бригадир «Спецавтобазы» Людмила Худакова.

Важной частью этой работы является подготовка цветников к зимнему периоду. Их необходимо полностью очистить от однолетних растений, а затем «подготовить почву» для будущих весенних посадочных работ.

ИА «Орелград»


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