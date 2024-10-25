В Орле осудили несовершеннолетнего диверсанта

Он получил шесть лет лишения свободы.

17-летнего орловца признали виновным в диверсии. Преступление совершалось не в одиночку и по предварительному сговору. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

В феврале этого года собеседник, активно поддерживающий Украину, списался с юношей в одном из мессенджеров и убедил его совершить преступление — за денежное вознаграждение. Орловец привлёк к диверсии своего знакомого, не достигшего возраста, позволяющего привлечь его к уголовной ответственности.

Двое несовершеннолетних подожгли релейный шкаф в Орловском муниципальном округе на перегоне станций «Орёл — Стальной Конь». Затем они скрылись с места.

Однако Следственный комитет, действуя вместе с сотрудниками Управления ФСБ России по Орловской области, установил и задержал обоих поджигателей. Одному из них пришлось представить перед судом и понести наказание.

ИА «Орелград»