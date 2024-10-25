«УК «Зеленая Роща» оштрафовали на 400 тысяч

Причиной стали нарушения, допущенные в Орловском муниципальном округе.

Они касаются обращения с отходами производства и потребления. Прокурорская проверка, проведённая в августе этого года, зафиксированы факты переполнения контейнеров и образования мусорных завалов. Нарушались предельные сроки, установленные для накопления и удаления отходов.

Всё это стало следствием того, что региональный оператор по обращению с ТКО, ООО «УК «Зеленая Роща», не обеспечил должный контроль за своевременным вывозом мусора с площадок. В итоге прокуратура муниципального образования возбудила в отношении юридического лица административное дело.

Его рассмотрение завершено. «Региональный оператор привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей», – пояснили в ведомстве.

Также прокуратура добилась, чтобы мусор всё же вывезли с переполненных контейнерных площадок.

Накануне в «Общероссийском народном фронте» назвали адреса в Орле, где выявлены наиболее серьёзные проблемы с отходами.

ИА «Орелград»