В Орле не нашли 223 рублей на плавающий фонтан

Областной департамент добился взыскания пени по договору водопользования.

«Мелочное» дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подал региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Ответчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Истец просил о взыскании пени по договору водопользования в размере 250,09 рубля. Уже в ходе рассмотрения дела истец уточнил заявленные требования и снизил свои финансовые требования до 223,02 рубля. Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований.

Как установил суд, 24 июля 2023 года между департаментом надзорной и контрольной деятельности и МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» был заключен договор водопользования, зарегистрированный в Государственном водном реестре 8 августа 2023 года. По его условиям казенное учреждение приняло в пользование участок акватории реки Оки в городе Орле около парка «Орловская крепость» площадью 0,0038 квадратных километра.

Участок реки понадобился для установки «знаменитого» плавающего фонтана. Договором был установлен размер платы за пользование водным объектом, платежным периодом был признан квартал. Однако МКУ не заплатило за третий и четвертый кварталы 2023 года. В связи с этим департамент направил в адрес учреждения информационное письмо, напомнив о необходимости оплаты. Письмо подействовало, и в марте 2024 года долг за пользование водным объектом был погашен.

Департамент на этом не остановился и направил новое письмо с требованием об уплате пени за просроченные платежи за третий и четвертый кварталы 2023 года. Размер пени и составил те самые 223,02 рубля, заявленные в иске. МКУ их не заплатило. Учреждение в своем отзыве пояснило суду, что финансируется оно за счет бюджета города. МКУ неоднократно направляло заявки в управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла о выделении денежных средств. Но деньги на водопользование не поступали.

По мнению представителей МКУ, заявленная к взысканию истцом сумма пени возникла не по вине учреждения, а из-за отсутствия своевременного финансирования из бюджета города Орла. Тем не менее, суд решил исковые требования удовлетворить и взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в пользу департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области пени по договору водопользования в размере 223,02 рубля. Исполнительный лист будет выдан после вступления решения в законную силу.

ИА «Орелград»