В Долгом благоустроят новое кладбище за 8 миллионов рублей

Заключен контракт на приведение в порядок места упокоения в орловском райцентре.

Электронный аукцион проводила администрация Должанского района Орловской области. По окончанию срока подачи заявок поступила только одна. Победителем отбора признано ливенское ООО «ПроектСтрой». Цена контракта составляет 8,459 млн рублей. Согласно информации, размещенной в ГИС «Закупки», все финансирование предусмотрено на текущий год.

Благоустройство кладбища включает валку 38 деревьев мягких пород, корчевку пней, засыпку ям, расчистку площадей от кустарника. Также в перечне работ ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек, контейнерной площадки и автомобильной стоянки. Дорогу протяженностью чуть более 100 метров планируют отсыпать щебнем. Также предусмотрен ремонт покрытия около храма.

В количественном выражении подготовительные работы будут проводиться на площади 585 кв. м., ремонт асфальта предусмотрен на площади почти 3700 кв. м. Срок исполнения контракта – 27 декабря 2024 года.

ИА “Орелград”