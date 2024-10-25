В Орле ввели туристический налог

25.10.2024 | 12:25 Новости, Экономика

Сегодня решение одобрили на горсовете.

Фото: ИА “Орелград”

Инициатива исходила от Администрации Орла. Чиновники считают, что налог поможет хотя бы отчасти поддержать городской бюджет и найти средства на содержание и ремонт важных объектов в областном центре.

Выплачивать налог будут юридические и физические лица, которые предоставляют жильё туристам, приезжающим в Орёл.

Ставка будет повышаться. В будущем году она составит всего 1% от общей стоимости проживания, но к 2029-му вырастет до 5%.

«Планируется постепенный рост ставок с 1% от цены проживания в 2025 году до 5% в 2029 году», – уточнил Степанов.

Ранее на профильном комитете стало известно, что для некоторых случаев сделают исключения. Так, налог не будет взиматься, если

  • турист является жителем Орловской области,
  • турист воспитывает не менее троих несовершеннолетних детей (либо в возрасте от 18 до 23 лет, получающих образование по очной форме),
  • турист фактически является лицом, вынужденно покинувшим новые регионы России, территорию Украины или приграничные районы ряда регионов России, проживающим в ПВР (в городе Орле).

ИА «Орелград»


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