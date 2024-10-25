В Орле ввели туристический налог

Сегодня решение одобрили на горсовете.

Инициатива исходила от Администрации Орла. Чиновники считают, что налог поможет хотя бы отчасти поддержать городской бюджет и найти средства на содержание и ремонт важных объектов в областном центре.

Выплачивать налог будут юридические и физические лица, которые предоставляют жильё туристам, приезжающим в Орёл.

Ставка будет повышаться. В будущем году она составит всего 1% от общей стоимости проживания, но к 2029-му вырастет до 5%.

«Планируется постепенный рост ставок с 1% от цены проживания в 2025 году до 5% в 2029 году», – уточнил Степанов.

Ранее на профильном комитете стало известно, что для некоторых случаев сделают исключения. Так, налог не будет взиматься, если

турист является жителем Орловской области,

турист воспитывает не менее троих несовершеннолетних детей (либо в возрасте от 18 до 23 лет, получающих образование по очной форме),

турист фактически является лицом, вынужденно покинувшим новые регионы России, территорию Украины или приграничные районы ряда регионов России, проживающим в ПВР (в городе Орле).

ИА «Орелград»