В Орле ввели туристический налог

Сегодня решение одобрили на горсовете.
Инициатива исходила от Администрации Орла. Чиновники считают, что налог поможет хотя бы отчасти поддержать городской бюджет и найти средства на содержание и ремонт важных объектов в областном центре.
Выплачивать налог будут юридические и физические лица, которые предоставляют жильё туристам, приезжающим в Орёл.
Ставка будет повышаться. В будущем году она составит всего 1% от общей стоимости проживания, но к 2029-му вырастет до 5%.
«Планируется постепенный рост ставок с 1% от цены проживания в 2025 году до 5% в 2029 году», – уточнил Степанов.
Ранее на профильном комитете стало известно, что для некоторых случаев сделают исключения. Так, налог не будет взиматься, если
- турист является жителем Орловской области,
- турист воспитывает не менее троих несовершеннолетних детей (либо в возрасте от 18 до 23 лет, получающих образование по очной форме),
- турист фактически является лицом, вынужденно покинувшим новые регионы России, территорию Украины или приграничные районы ряда регионов России, проживающим в ПВР (в городе Орле).
ИА «Орелград»