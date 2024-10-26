Амчанка оставила собутыльника без пенсии

Женщина злоупотребила доверием и обчистила карту потерпевшего.

Мценский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину). Женщина была задержана полицией в июле этого года и тогда же помещена под стражу. Преступление она совершила в феврале 2024 года.

Как следует из материалов дела, в тот день женщина пришла в гости к своему знакомому, пенсионеру, который живет в общежитии. В небольшой компании они совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент пенсионер попросил женщину сходить в магазин, купить продукты питания, алкоголь и сигареты. Он дал ей свою банковскую карту и сообщил пин-код. В суде мужчина пояснил, что на эту карту ему поступает пенсия.

Женщина выполнила просьбу. Она сходила в магазин и купила все, что просили. А когда вышла из магазина, у нее внезапно родился преступный план. Она отправилась к ближайшему банкомату и сняла наличными с чужой карты 2000 рублей. Удивительно, но затем женщина еще несколько раз возвращалась к банкомату, снимая разные суммы денег. В общей сложности она похитила у пенсионера 11 тысяч рублей, что для него стало значительным материальным ущербом. В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступления признала полностью, но так и не смогла объяснить, что толкнуло ее на кражу. Ущерб она пенсионеру так и не возместила, но заявила в суде, что сожалеет об этом.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание суд постановил считать условным, установив испытательный срок на 1 год 6 месяцев, в течение которого осуждена должна доказать свое исправление. Её обязали встать на учет, не менять без разрешения постоянное место жительства, трудоустроиться в течение 4 месяцев со дня вступления приговора в законную силу, а также принять меры по возмещению причиненного потерпевшему материального ущерба.

ИА «Орелград»