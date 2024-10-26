Колонию-поселение заподозрили в нарушении закона

УФАС открыло антимонопольное дело о закупке стендов.

Управление ФАС России по Орловской области возбудило антимонопольное дело в отношении ФКУ «Колония-поселение №3». Режимное учреждение расположено в поселке Шахово Кромского района. Дело заведено по жалобе компании «Сфера Принт» из города Кирова, которая просила проверить обстоятельства проведения закупки стендов. По мнению жалобщика, в контракте с победителем аукциона, которым стал ИП, отсутствует реестровый номер записи из реестра промышленной продукции.

Антимонопольщики проанализировали материалы жалобы и данные с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок. Было установлено, что в мае 2024 года колония опубликовала извещение о проведении электронного аукциона на приобретение стендов. Начальная максимальная цена контракта составляла 58 479,92 рубля. На участие в аукционе было подано восемь заявок, все были признаны соответствующими и допущены к участию.

Документация содержала условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств. Правительство РФ еще в 2020 году издало постановление об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Поэтому участники закупок должны доказать, что предлагаемый ими товар – отечественный. Специально созданная комиссия УФАС проанализировала все заявки, поданные участниками аукциона.

Все восемь участников предложили к поставке товар, страной происхождения которого является Российская Федерация. Но у шести из них, включая победителя, в составе заявки не были указаны номера реестровых записей из реестра промышленной продукции. Такие номера были указаны только в двух заявках.

По закону в случае отсутствия номеров реестровых записей заявки участников закупки приравниваются к заявкам, в которых содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств. Следовательно, шесть из восьми заявок, включая заявку победителя, должны были быть отклонены закупочной комиссией в связи с применением запрета, установленного постановлением правительства страны.

«Таким образом, в действиях ФКУ «Колония-поселение №3 УФСИН по Орловской области» усматриваются признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении антимонопольных требований к торгам при проведении электронного аукциона на приобретение стендов», – следует из определения УФАС. На этом основании был издан приказ о возбуждении дела, которое будет рассмотрено 20 ноября 2024 года.

ИА «Орелград»