В Ливнах приватизируют универсам

План приватизации изучают местные депутаты.

Администрация города Ливны подготовила прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год. Документ уже направлен в Ливенский горсовет народных депутатов на утверждение. Из его преамбулы следует, что основной целью реализации плана является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и оптимизация ее структуры за счет приватизации имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления муниципального образования город Ливны. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, в полном объеме перечисляются в городской бюджет.

«С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Ливны, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Ливны Орловской области на 2025 год, предполагаются в размере 1 706 666,67 рубля, в том числе от реализации муниципального имущества города Ливны – 1 416 666,67 рубля, от реализации земельного участка, находящегося под объектом, – 290 000 рублей», – следует из пояснительной записки.

В план приватизации включен всего один объект – нежилое здание на улице Курской, которое предлагается в течение следующего года продать на аукционе с открытой формой подачи предложений. Цена этого имущества и установлена в размере 1 706 666,67 рубля. Разрешенное использование: магазин товаров первой необходимости, универсамы. Общая площадь объекта составляет 356 квадратных метров. Его приватизация обеспечит поступление неналоговых доходов в бюджет города и сократит расходы из городского бюджета на содержание «неэффективно используемого имущества».

ИА «Орелград»